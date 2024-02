Kojima Productions dévoile une nouvelle vidéo de Death Stranding 2 et un lancement en…

2025. Il faudra donc attendre une bonne année avant de pouvoir reprendre le rôle de Sam Porter Bridges dans une suite au scénario remanié par Kojima suite à la pandémie du CoVid.

Le State of Play a été l’occasion pour Kojima Productions de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce, une période de sortie et le titre définitif où on peut découvrir enfin du gameplay et l’intégration des divers acteurs. On peut ainsi voir le retour de Norman Reedus dans le rôle de Sam mais aussi Léa Seydoux et Troy Baker. Mais cette suite aura aussi de nouveaux protagonistes incarnés par quelques célébrités comme Elle Fanning et un certain George Miller que vous connaissez sans doute pour avoir été le réalisateur des Mad Max et du prochain Furiosa. Kojima s’adjoint donc les services d’un autre réalisateur après Guillermo Del Toro dans le premier volet.

Une fois de plus Sam va devoir tenter de reconnecter l’humanité et la sauver de l’extinction à travers de nouveaux territoires avec évidemment du nouveau matériel, de nouvelles rencontres et de nouveaux dangers. Je vous laisse le soin d’admirer les images et la bande-annonce ci-dessous.

Death Stranding 2 On The Beach sortira qu’en 2025 sur PS5.