Un remaster d’Until Dawn annoncé sur PS5 et PC

Sony nous fait donc dans le remaster pour combler les périodes creuses. Cette fois-ci, il s’attaque au genre aventure/horreur en confiant un remaster d’Until Dawn à l’équipe de Ballistic Moon.

Développé par Supermassive Games et sorti en 2015, Until Dawn fut le premier d’une longue série de jeux d’aventure/horreur dont font partie la série des The Dark Pictures Anthology. L’équipe avait même pondu un spin-off sur PS VR nommé Until Dawn Rush of Blood.

Until Dawn avait connu un joli succès et il n’est pas super étonnant que Sony tente d’en tirer partie en lançant le développement d’un remaster. Confié à l’équipe de Ballistic Moon, cette version s’apparente presque à un remake ou une réinterprétation du titre originel tant l’équipe a mis sa patte. Outre le passage à l’Unreal Engine 5 pour un graphisme encore plus riche et détaillé, cette version bénéficie de nouvelles animations, d’effets sonores, de personnages et d’environnements peaufinés mais aussi d’une nouvelle caméra à la troisième personne offrant ainsi une nouvelle perspective. Les fans de l’original pourraient donc trouver un certain plaisir à découvrir l’histoire montré sous un nouveau jour – ou plutôt une nouvelle nuit… d’horreur.

Par ailleurs, tout en conservant la trame générale, Ballistic Moon a voulu étoffer l’histoire avec des passages émouvants jusqu’à présent non explorés.

Until Dawn sortira sur PS5 et PC courant 2024. A noter qu’une adaptation au cinéma est en cours de production chez PlayStation Productions et Screen Gems de Sony. Le film sera réalisé par David F. Sandberg (Lights Out, Anabelle 2 La création du mal) et est écrit par Gary Dauberman (Ca : Chapitre 2, La Nonne) et Blair Butler (Le Bal de l’Enfer). Un bon pedigree pour une adaptation qu’on peut espérer réussi pour les fans du genre.