Ghostrunner II fête l’année du dragon avec du contenu

L’année du dragon va bientôt débuter pour nombre d’asiatiques à travers le monde. Les développeurs de Ghostrunner II vont fêter ça.

Prévu pour le 8 février prochain, une mise à jour gratuite va proposer diverses nouveautés comme un mode Roguerunner.exe avec de nouveaux objectifs. De nouveaux éléments de décor vont aussi faire leur apparition pour tester vos performances. Un wingsuit fera aussi son apparition et évidemment bien de nouveaux scénarios de combat pour varier les plaisirs pour ce titre toujours aussi exigeant. Un doublage intégral en mandarin pour celles et ceux qui comprennent cette langue sera également de la partie.

En parallèle donc, 505 Games et One More Level vont proposer le Dragon Pack DLC pour 5€ environ. Ce pack comprendra :

Trois nouveaux skins de lame

Trois nouveaux skins de gant

Un nouveau skin pour la moto

Si vous n’avez pas encore craqué, Ghostrunner II bénéficie actuellement d’une belle promo sur les stores respectifs des versions.

Ghostrunner II est disponible sur PS5, XSX/S et PC.