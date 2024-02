Konami surprend tout le monde avec un Silent Hill gratuit

Disponible dès à présent sur le PlayStation Store, Silent Hill The Short Message est donc la petite surprise du chef en ce début d’année chez Konami.

Dévoilé pendant le dernier State of Play de Sony, Silent Hill The Short Message permet de suivre Anita. Alors qu’elle se rend dans un complexe d’appartement abandonné en périphérie de la ville pour trouver une amie, elle va se retrouver dans un univers particulièrement étrange. Le titre permet de découvrir une histoire inédite totalement indépendante des précédents opus et aborde la thématique du harcèlement sur les réseaux sociaux.

Pour les curieux, outre la bande-annonce ci-dessous, retrouvez également diverses vidéos de making of pour un titre qui n’est pas sans rappeler le projet P.T de Kojima Productions depuis avorté et retiré par Konami du PlayStation Store.

Silent Hill The Short Message est disponible sur PS5.