De minuscules microphones avec les ensembles Hollyland Lark M2

Le son est un des points cruciaux pour de bonnes vidéos. Avoir une bonne prise de son est primordial et dans le domaine nombreuses sont les solutions filaires et sans fil. Hollyland débarque avec un pack des plus séduisants.

Si vous suivez Playscope, vous savez qu’on vous parle régulièrement de matériel pour les créateurs de contenu. Et un des accessoires les plus importants est le microphone. Si la majorité des caméras et des smartphones ont des microphones intégrés, leur qualité laisse à désirer. Opter pour un bon microphone est incontournable pour augmenter la qualité de vos productions.

Dans le domaine des microphones sans fil, Rode et DJI dominent avec, respectivement, les Rode Wireless ou les DJI Mic. De nombreux autres ont suivi avec des solutions qui tiennent la route. Toutefois, tous ces ensembles de microphones ont un défaut majeur : ils ne sont pas assez discrets.

Avec le Lark M1, Hollyland avait produit un bel ensemble de qualité avec le même défaut. Pour le Lark M2, le fabricant chinois revoit sa copie et innove avec des microphones émetteurs minuscules et ne pensant que 9 grammes pièce. Avec leur forme de bouton, ils offrent une discrétion indéniable. Hollyland vend même des skins pour personnaliser vos émetteurs. Vous pouvez ainsi facilement le placer sur un vêtement avec un clip ou avec son système magnétique ou tout simplement via le collier fourni. Malgré sa taille, ces microphones transmetteurs (2 dans le pack) permettent une prise de son en 48 KHz 24 bit avec une autonomie d’une dizaine d’heures (40h annoncés au total avec l’étui de charge inclus). La portée est annoncée à 300 m. Evidemment, il est fort probable que le son se perde si vous avez des obstacles entre les transmetteurs et le récepteur. Les micros intègrent un système de réduction de bruit qui permet d’enregistrer un son correct dans un environnement bruyant. A voir si le rendu final n’est pas trop dénaturé par ce type de système.

Concernant le récepteur, le Hollyland Lark M2 en propose 3 différents en fonction de la version que vous achetez. Il existe ainsi des versions avec un récepteur caméra, un récepteur lightning ou un récepteur USB-C tous avec deux microphones. Vous pouvez opter aussi pour la version combo qui intègre les 3 récepteurs. Bref, Hollyland a pensé à tous types de caméras et d’utilisateurs.

Couplé avec l’application mobile LarkSound, vous pourrez facilement mettre à jour les firmwares et faire vos réglages grâce à une interface intuitive. Il est vrai que contrairement à ses concurrents, l’Hollyland Lark M2 ne présente pas d’écran d’affichage d’informations. Le récepteur pour caméra présente ainsi un simple bouton avec 3 LED pour indiquer le niveau du volume. Un autre bouton permet de basculer entre l’enregistrement mono ou stéréo. Le port USB-C du récepteur pour caméra permet même un usage sur ordinateur pour vos streams ou vos vidéoconférences.

Avec toutes ces caractéristiques, on pouvait s’attendre à un prix prohibitif. Il n’en est rien puisque les différents ensembles sont proposés à des prix plutôt compétitifs face à la concurrence.

Version mobile Lightning : 160€ environ

Version USB-C : 150€ environ

Version Caméra : 175€ environ

Version combo : 200€ environ

Les Hollyland Lark M2 sont d’ores et déjà disponibles. On devrait vous proposer un test de ces microphones prochainement.

Si ces microphones vous intéressent, vous pouvez les acquérir via nos liens affiliés Amazon pour soutenir notre site.