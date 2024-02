Rise of the Ronin se montre avec une nouvelle vidéo

Imaginez un mélange entre Nioh et Assassin’s Creed et vous aurez une petite idée de ce que prépare la Team Ninja pour ce Rise of the Ronin bien tentant.

Dans Rise of the Ronin, le joueur va être emporté dans le Japon du 19ème siècle en plein changement. Le contexte est la guerre de Boshin qui oppose le shogunat Tokugawa et diverses factions. Ces dernières n’aiment guère l’ouverture à l’occident du Japon.

Vous allez incarner un héros entièrement personnalisable qui pourra manier les armes traditionnelles comme les katanas ou des lances mais aussi des armes à feu occidentales. D’autres créations fatales seront disponibles comme un tuyau de fer (sorte de lance-flamme). Il aura également accès à divers équipements tels qu’un grappin et une sorte de deltaplane nommé Avicula. Pour des déplacements encore plus rapides, il pourra chevaucher diverses montures. A l’instar des héros des Assassin’s Creed, le héros peut se déplacer rapidement et agilement au sol comme sur les toits pour mieux s’abattre sur ses ennemis.

L’histoire va dépendre de vos choix, des combats mais aussi des missions que vous allez compléter. Chaque décision permet de tisser des liens ou non avec des personnages annexes permettant parfois d’obtenir diverses fonctionnalités dans le jeu. A vous donc de décider ou non d’aider ou non.

Rise of the Ronin sera disponible sur PS5 à partir du 22 mars 2024. En attendant, admirez la nouvelle vidéo ci-dessous.