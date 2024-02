Découvrez les premières missions de Helldivers II jusqu’en 4K

Helldivers avait été une belle surprise avec un concept intéressant pour les fans de coop et un gameplay prenant. Pour cette suite, les développeurs d’Arrowhead Game Studios sont passés à la vitesse supérieure.

Helldivers nous faisait incarner un combattant devant faire face à des extra-terrestres. Seul ou jusqu’à 4, il fallait se lancer dans diverses missions pour repousser les divers ennemis. L’originalité ne reposait pas sur le gameplay de shooter en vue aérienne nécessitant une bonne stratégie et une bonne gestion de son armement mais sur un aspect massivement multijoueur en ligne. En fait, tous les joueurs du monde devaient réussir un maximum de missions pour prendre le dessus sur les envahisseurs territoire par territoire, planète après planète.

Pour Helldivers II, le concept reste le même mais la réalisation a passé la surmultipliée. En effet, terminé la vue aérienne. Helldivers II propose un gameplay avec une vue à la troisième personne. Toujours jouable en solo ou jusqu’à 4 en escouade, vous aurez à remplir bien des missions tout en essayant d’améliorer votre combattant avec de nouveaux équipements et un arsenal toujours plus puissant. Son ambiance très Starship Troopers n’est pas pour me déplaire 🙂

Je vous propose donc de découvrir la première heure de jeu capturée sur la version PS5 en 4K HDR. Le jeu propose une réalisation correcte avec un framerate plutôt solide. S’il n’est pas une méga superproduction, Helldivers II est vraiment prenant. Le succès d’ailleurs du lancement également sur PC démontre qu’il va probablement trouver son public.

Helldivers II est disponible sur PS5 et PC.