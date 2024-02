Turtle Beach lance prochainement un nouveau volant particulièrement séduisant, le VelocityOne Race

Rien que vaut l’expérience de conduite avec un volant et un pédalier en lieu et place d’un simple pad. Il y a pléthore de propositions dans le domaine et le VelocityOne Race de Turtle Beach sera un des prochains à sortir.

Annoncé pour la fin de ce mois, le VelocityOne Race s’adresse aux joueurs sur consoles Xbox Series X/S et Xbox One/X et sur PC. Ensemble volant/pédalier de milieu de gamme, il intègre un moteur à retour de force K:Drive optimisé de 7,2 Nm à entraînement direct. Cela devrait permettre d’avoir une réponse réaliste en toute circonstance permettant de ressentir le moindre changement sur la piste. L’originalité du volant est d’intégrer un écran Race Management Display véritable tableau de bord de télémétrie temps réel avec la possibilité de tout personnaliser dans les jeux compatibles. Autant dire que les fans de sim racing devraient s’y intéresser pour peu que leur simulation favorite le gère. A l’arrière du volant se trouve deux palettes Mag-Shift pour des changements de vitesse fluide et fiable tandis que deux palettes supplémentaires analogiques avec des capteurs magnétiques à effet Hall permettent un contrôle notamment de l’embrayage et du frein à main plus précis. Les divers boutons classiques d’un pad Xbox se trouvent également ainsi que des molettes pour modifier en temps réel diverses fonctions. Pour le confort, le volant est recouvert de cuir cousu main.

Pour parfaire l’ensemble, le VelocityOne Race dispose également d’un pédalier à trois pédales (embrayage, frein, accélération) en aluminium toutes trois ajustables à vos préférences. Pour le pédalier de frein, le plus important en sim racing, il dispose d’un système de freinage à cellule de charge Dynamic Brake Tek qui gère le freinage non seulement sur la distance parcourue par la pédale mais également sur la force appliquée par le pilote. Cela devrait permettre une meilleure sensation et un plus grand réalisme.

Le plus du VelocityOne Race par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix est le boîtier de contrôle intégré VelocityOne Control Unit amovible et modulaire. Il offre ainsi divers boutons, switchs et potentiomètres pour ajuster les réglages de votre voiture.

Tous les aspects du volant sont personnalisables via l’application compagnon Tuner. Vous pouvez donc tout modifier en fonction de vos habitudes, de vos goûts et des simulations que vous pratiquez.

Sur le papier, cet ensemble est particulièrement séduisant intégrant d’origine bien des fonctionnalités. Turtle Beach a tenté de répondre à tous les besoins pour proposer un tout-en-un assez idéal pour s’attaquer au sim racing avec un budget, disons, plus accessible.

Le Velocity One Race sera disponible à partir du 26 février 2024 pour 700€. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur le site officiel de Turtle Beach.