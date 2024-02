Kojima travaille sur un nouveau Metal Gear… enfin presque

On avait oublié de vous en parler mais Hideo Kojima, le créateur des Metal Gear, a décidé de se remettre au jeu d’action/infiltration avec un nouveau projet.

Lors du récent State of Play, Kojima Productions n’avait pas seulement montré une nouvelle vidéo de l’impressionnant Death Stranding 2 On the Beach. En effet, une petite séquence introduite par Herman Hurst, le patron de PlayStation Studios, permet à Hideo Kojima en personne d’évoquer son futur projet dont le nom de code est pour le moment Physint.

Kojima Productions va donc débuter ce projet dès la fin du développement de Death Stranding 2 On the Beach dont la sortie est annoncée pour 2025. Ne vous attendez donc pas à voir ce projet Physint de sitôt. Il s’agira d’un jeu d’action/infiltration espionnage – qui a dit Metal Gear ?. A l’instar des Death Stranding, Kojima Productions va encore faire appel à divers talents et stars pour incarner les personnages. Il s’agira pour sûr d’une superproduction avec tout le soutien de Sony. Sur la vidéo ci-dessous, on peut aussi voir une petite séquence qui laisse à penser qu’outre le jeu, on pourrait bien voir ce projet aboutir sur d’autres mediums via Sony Pictures et/ou Columbia Pictures.

Bref, il va falloir attendre au bas mot 2 longues années pour voir quoique ce soit probablement. Hideo Kojima a lui-même indiqué qu’en 2026, il fêtera ses 40 ans de création vidéoludique. De là à penser qu’il présentera Physint qu’en 2026… Et n’oublions pas que Kojima Productions a un autre projet en cours avec Microsoft nommé OD dont on ne sait pour le moment pas grand chose.