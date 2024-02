Mass Effect débarque dans Destiny 2… enfin presque

Le cross-marketing est récurrent dans l’industrie du jeu vidéo. Cette fois-ci, c’est Bungie qui s’y met en partenariat avec EA et Bioware.

Bungie va ainsi rendre hommage à une autre saga intergalactique, la série des Mass Effect, en proposant du contenu gratuit ainsi que payant sur Destiny 2 inspiré par les créations de Bioware.

Ainsi, dès à présent, vous pouvez récupérer gratuitement le Pack de Réquisitions de l’Alliance qui comprend :

La Coque de défense améliorée de Spectre

Le vaisseau Frégate des éclaireurs de l’Alliance

Le Passereau Vaisseau de largage de l’Alliance

Le pack apparaîtra comme un paquet cadeau dans votre inventaire. Faites un peu de place avant de l’ouvrir.

Pour les plus fans, Bungie, EA et Bioware proposent aussi un ensemble d’ornements d’armure inspirés par l’équipage du Normandy des Mass Effect. Pour chaque ensemble d’ornements, cela va coûter le prix exhorbitant de 2000 Silver. Autant dire que cela va concerner les très gros fans de Mass Effect et celles et ceux qui aiment claquer dans du cosmétique. Les titans auront une armure inspirée par le Commandant Shepard, les chasseurs par Garrus et les arcanistes par Liara.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.