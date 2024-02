Konami confirme la date de sortie de Contra Operation Galuga et propose une démo

Konami a beaucoup de classiques dans son catalogue et de temps à autre y puise dedans. Ca serait le cas pour la saga Contra/Gryzor de revenir sur le devant de la scène.

Konami et le développeur WayForward confirme ainsi que son nouveau Contra Operation Galuga sera disponible dès le 12 mars prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

Contra Operation Galuga est une refonte complète du Contra sorti sur NES et arcades dans les années 80. Evidemment, la réalisation et le gameplay ont été largement modernisé. Il s’agit toujours d’un run’n gun où vous allez devoir éliminer un maximum d’adversaires en traversant 8 niveaux. Vous pourrez choisir parmi plusieurs soldats d’élite dans Bill Rizer et Lance Bean, les héros du titre originel. Toutefois, d’autres personnages seront jouables en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs simultanément.

Comme le titre originel, vous aurez droit à divers power-ups pour améliorer votre puissance de feu. Nos héros auront quelques capacités acrobatiques spéciques comme le double saut, la glissade ou encore l’empoignement. Si la majorité de la progression se fera à pied, le jeu offrira quelques séquences à bord de véhicule.

Si le jeu vous intéresse, sachez que les précommandes sont déjà ouvertes sur Switch et les consoles Xbox. Vous pouvez également l’ajouter à votre liste de souhaits sur PC (Steam) et sur PlayStation. Quant à ceux qui préfèrent une édition physique, il faudra patienter un peu plus. Konami a en effet signé un accord avec Limited Run Games pour une version physique prévue pour le 26 avril 2024.

Histoire de titiller l’intérêt des joueurs, Konami propose une démo disponible dès à présent sur les stores respectifs des différentes plateformes concernés. On tâchera de vous proposer des vidéos prochainement tirées de cette démo.

Contra Operation Galuga est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 12 mars 2024.