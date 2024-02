Micron annonce de nouvelles RAM et SSD ultra-rapides pour sa marque Crucial Pro

Si comme moi, vous montez un PC, peut-être avez-vous besoin de barrettes de RAM et de SSD. Et quoi de mieux que d’opter pour les dernières technologies pour une vitesse accrue.

Micron annonce ainsi la disponibilité de nouvelles barrettes de mémoire DDR5. Ces nouveaux modules de mémoire DDR5 Crucial Pro Edition Oveclocking prenant en charge les technologies Intel XMP 3.0 et AMD Expo. Si vous avez un CPU Intel de 12 à 14ème génération ou un CPU AMD séries 7000 à 8000G, ces barrettes pourraient vous convenir. Elles sont proposées en barrettes de 16 Go 6000 MHz.

L’autre annonce concerne leur nouveau SSD interne M.2 NVMe PCIe Gen5, le SSD Crucial T705. Si vous possédez une carte mère possédant la connectique PCIe 5.0, vous allez pouvoir profiter de vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignant 14500 Mo/s et 12700 Mo/s de quoi réduire drastiquement les temps de chargement. Il est compatible avec Microsoft DirectStorage et est parfaitement rétrocompatible sur les connecteurs PCi Gen 3 et Gen 4 – au détriment d’une vitesse moindre évidemment.

Ce SSD, proposé en blanc comme en noir, intègre un dissipateur thermique de qualité supérieure en aluminium et en cuivre. Il sera proposé en plusieurs capacités jusqu’à un maximum de 4 To.

Les barrettes mémoire DDR5 Crucial Pro Edition Overclocking seront disponibles à partir du 27 février 2024.

Le SSD Crucial T705 sera disponible à partir du 12 mars 2024.