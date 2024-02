Bandai Namco et FromSoftware montrent enfin l’extension d’Elden Ring

Les fans d’Elden Ring n’en pouvaient plus d’attendre. Leur attente est donc terminée puisque Bandai Namco et FromSoftware dévoilent enfin la première extension du très populaire action/RPG.

Nommée Shadow of the Erdtree, cette extension est prévu pour juin prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il aura donc fallu attendre deux ans pour que les développeurs proposent du nouveau pour justifier un retour dans le monde d’Elden Ring.

Cette extension va permettre aux joueurs d’explorer le royaumes des ombres et résoudre de nouveaux mystères tout en affrontant de nouveaux ennemis et boss toujours aussi coriaces. Evidemment, vous aurez droit à de nouvelles armes et armures pour booster votre héros.

Pour fêter cela, Bandai Namco prévoit plusieurs éditions contenant l’extension avec ou sans le jeu de base. En voici le détail :

Éditions de base

ELDEN RING Shadow of the Erdtree – Version standard de l’extension, disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

– Version standard de l’extension, disponible au format numérique sur toutes les plateformes. ELDEN RING Édition Shadow of the Erdtree – Pack spécial regroupant le jeu de base ELDEN RING (format physique) et l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, (format numérique) ; version physique disponible à la vente sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S uniquement ; disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

Éditions Premium

Pack Premium – Contient l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree , un artbook numérique et la bande originale bonus de l’extension. Disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

Contient l’extension , un artbook numérique et la bande originale bonus de l’extension. Disponible au format numérique sur toutes les plateformes. Édition Deluxe – Contient le jeu de base ELDEN RING, l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, ainsi que l’artbook numérique et la bande originale du jeu de base et de l’extension. Disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

Édition Collector (quantités limitées)

ELDEN RING Shadow of the Erdtree, Édition Collector – Contient un code pour l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, sur la plateforme sélectionnée, une statuette (46 cm) de « Messmer l’Empaleur », un artbook physique de 40 pages et la bande originale. ELDEN RING Shadow of the Erdtree, Édition Collector est disponible en quantité limitée.

Elden Ring Shadow of the Erdtree est prévu pour le 21 juin 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. En attendant, voici la bande-annonce et les images ci-dessous.