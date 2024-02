Bethesda Softworks confirme Hi-Fi Rush sur PS5

Après avoir été lancé sur XSX/S et PC, Hi-Fi Rush fait donc partie des premiers titres appartenant à Microsoft à débouler sur la PS5.

Les rumeurs avaient donc visé juste puisque Hi-Fi Rush, le jeu d’action/plateforme/musique de Tango Gameworks (The Evil Within) va donc bel et bien arriver sur PS5. Et bien plus rapidement qu’on le pensait. En effet, les joueurs sur PS5 pourront découvrir cet excellent titre dès le 19 mars prochain. Il est fort à parier que bien des titres Bethesda Softworks étaient déjà en cours de développement sur PS5 avant le rachat par Microsoft. Les versions étaient donc probablement prévues.

Si vous ne savez pas à quoi vous attendre, je vous proposer d’aller lire mon test pour vous faire une idée. Le jeu ne devrait pas changer par rapport aux versions déjà lancées. Il s’agit toujours d’un jeu ultra-coloré au look dessin animé mêlant action, plateforme et jeu de rythme.

Hi-Fi Rush sortira sur PS5 le 19 mars 2024. Il est déjà disponible sur XSX/S et PC.