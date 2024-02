Microsoft confirme 4 titres sortant chez la concurrence

Après des semaines de rumeurs, de polémiques et de réactions disproportionnées, Microsoft avait accouché d’un podcast qui ne changeait pas grand chose au final à sa stratégie.

Et ce n’est pas le fait d’avoir annoncé la sortie de 4 des titres de Xbox Game Studios dont font partie les équipes d’Obsidian, de Rare et de Tango Gameworks qui changeant foncièrement la stratégie – actuelle – de la marque.

On ne peut donc pas dire que Microsoft passe vraiment à une stratégie multiplateforme en sortant de vieux jeux. Les quatre titres qui vont débarquer sur les machines concurrentes sont donc :

Pentiment (PS5, PS4/Pro, Switch) – Disponible

(PS5, PS4/Pro, Switch) – Disponible Hi-Fi Rush (PS5) – 19 mars 2024

(PS5) – 19 mars 2024 Grounded (PS5, PS4/Pro, Switch) – 16 avril 2024

(PS5, PS4/Pro, Switch) – 16 avril 2024 Sea of Thieves (PS5) – 30 avril 2024

Il s’agit donc de titres qui ont déjà connu une certaine vie – longue pour Sea of Thieves – sur les machines Xbox et sur PC. Microsoft compte donc glaner encore quelques brouzoufs et rentabiliser ses productions en touchant un public différent. A voir si les joueurs sur PS5, PS4/Pro ou Switch vont s’intéresser à ces titres.

Microsoft poussera-t-il ce mini passage multiplateforme pour le généraliser à tous ses titres notamment ses superproductions ? Seul l’avenir nous le dira mais si vous comptiez jouer à du Halo, du Forza, du Gears, du Starfield ou du Indiana Jones sur PS5, pour le moment, ne comptez pas trop dessus.