Nvidia lance la bêta de sa nouvelle application Nvidia App pour tous les possesseurs de ses GPU

Si vous possédez une configuration ou un portable PC avec une carte graphique Nvidia, la nouvelle application va simplifier leur utilisation au quotidien.

Nvidia a en effet enfin décidé de centraliser la gestion de nombre de fonctionnalités autour de ses cartes graphiques dans une seule application compagnon. Ainsi la Nvidia App va centraliser bien des fonctionnalités des cartes graphiques de la marque comme le panneau de contrôle Nvidia, GeForce Experience, GeForce Now, Nvidia Broadcast ou encore Nvidia Omniverse. Cette application va également permettre de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique.

La Nvidia App va ainsi permettre d’ajuster selon vos besoins les paramètres de vos jeux et du pilote. Vous aurez également accès aux fonctionnalités fournies précédemment par l’application GeForce Experience comme les enregistrements de gameplay, les fenêtres de contrôle de performances ou divers filtres d’amélioration de jeu.

C’est aussi via la Nvidia App qu’on va pouvoir découvrir de nouveaux filtres Freestyle alimentés par IA. On peut ainsi découvrir le RTX HDR transformant tout jeu SDR en HDR sur les écrans compatibles. Le RTX Dynamix Vibrance va améliorer la fonction Digital Vibrance du panneau de contrôle Nvidia pour des jeux au visuel plus clair.

Bref, si comme moi vous tournez sur carte graphique ou GPU Nvidia, la Nvidia App sera incontournable alors autant télécharger la bêta pour la découvrir et la maîtriser dès à présent puisque l’interface générale a changé.