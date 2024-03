Du nouveau pour les fans des Monster Hunter Stories

Capcom a décidé d’étendre le public de ses Monster Hunter Stories avec diverses adaptations qu’il a confirmé lors de son Capcom Highlights de la nuit dernière.

L’éditeur nippon avait développé le tout premier Monster Hunter Stories sur la Nintendo 3DS comme un spin-off RPG de la saga Monster Hunter – puis adapté sur iOS et Android. Capcom confirme l’adaptation sur PS4, Switch et PC du premier volet pour le mois de juin prochain.

Ces versions seront modernisées avec de nouvelles fonctionnalités comme le doublage intégral en japonais et anglais, sept langues de sous-titrages, un nouveau mode musée avec plus de 200 artworks et croquis ainsi que les musiques du jeu. Cette version PS4, Switch et PC comprendra également tous les DLC sortis à ce jour pour une aventure RPG complète.

Par ailleurs, Capcom confirme l’arrivée de la version PS4 de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Déjà disponible sur Switch et PC, les joueurs sur PlayStation vont pouvoir découvrir le second opus du RPG au tour par tour.

Les précommandes pour les deux titres sont ouvertes. Si vous les précommandez, vous aurez droit à diverses bonus sous la forme de tenues.

Monster Hunter Stories sortira sur PS4, Switch et PC pour le 14 juin 2024.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin sortira sur PS4 le 14 juin 2024 également. Les versions Switch et PC sont déjà disponibles.

