Du nouveau à venir sur Destiny 2 avec la mise à jour Dans La Lumière

Suite au retard de la prochaine extension de Destiny 2, La Forme Finale, Bungie se devait de trouver une solution pour maintenir la communauté occupée. Ca sera donc grâce à une nouvelle mise à jour.

Histoire de combler le vide laissé par le délai du développement de la dernière extension, Bungie annonce une mise à jour pour son Destiny 2 qui devrait permettre deux mois de contenus. Cela devrait permettre de tenir jusqu’au 4 juin prochain date à laquelle l’extension La Forme Finale sera disponible.

Histoire de présenter le contenu à venir pour cette mise à jour nommée Dans La Lumière, Bungie prévoit trois livestreams prévus pour le 19 mars, le 26 mars et le 2 avril. Celles et ceux qui suivront les livestreams sur la chaîne Twitch pourront tenter de remporter deux emblèmes uniques. Bref, on devrait en savoir plus lors de ces streams à venir.

Par ailleurs, Bungie a un partenariat avec SOS Fantômes pour fêter la sortie du dernier film SOS Fantômes La Menace de Glace prévu pour le 10 avril prochain. Ainsi des objets sur le thème de SOS Fantômes seront proposés dans Destiny 2. Il s’agit d’un pack d’accessoires comprenant une coque de spectre exotique, un passereau exotique et un vaisseau exotique. Ces objets seront disponibles chez Everversum.

Destiny 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.