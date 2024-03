Microids continue à puiser dans la licence des Schtroumpfs avec un party game

La franchise des Schtroumpfs permet de toucher un très large public et Microids ne va pas s’arrêter à des jeux de plateforme et de course. Cette fois-ci, l’éditeur va proposer un party game mettant en scène les lutins bleus.

La création de Peyo continue à inspirer les développeurs de jeu. Cette fois Microids a confié la licence à l’équipe de Balio Studio pour créer un jeu pour tous publics, Les Schtroumpfs Village Party. Comme son nom l’indique il s’agit d’un party game où plusieurs joueurs pourront s’affronter sur nombre de mini-jeux. Au total, Microids annonce pas moins de 50 mini-jeux où les schtroumpfs vont pouvoir s’affronter. En local de 2 à 4 joueurs pourront ainsi participer. Le jeu comprendra également un mode aventure avec diverses quêtes à remplir et vous faire découvrir une dizaine de régions différentes. Vous pourrez découvrir plus de 100 schtroumpfs emblématiques de la saga. Et évidemment, Gargamel sera de la partie pour nuire comme d’habitude.

Les Schtroumpfs Village Party est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 6 juin 2024.