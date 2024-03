Test – Ugreen Nexode Pro 160W – Superchargez tous vos appareils

BLOC INFO Constructeur Ugreen Type Chargeur GaN ACHETEZ SUR AMAZON UGREEN

Nous vivons avec un nombre certain d’appareils électroniques ou électriques fonctionnant sur batterie de nos jours. Les recharger, rapidement si possible, est devenu une nécessité. Diverses solutions existent et le chargeur Ugreen en est un bon représentant.

Si les anciennes générations de chargeurs faisaient le job, les technologies évoluent. Désormais, les chargeurs GaN – chargeurs au nitrure de gallium – sont devenus plus accessibles et se répandent car ils offrent des avantages indéniables. Ils permettent ainsi des charges plus rapides et plus puissantes pouvant satisfaire non seulement les petits appareils comme les smartphones mais également les ordinateurs portables. Par ailleurs, cette technologie permet des chargeurs plus compacts tout en étant plus efficace dans le domaine énergétique.

C’est ainsi ce que propose l’Ugreen Nexode Pro 160W. Ce chargeur bénéficie de tous ces avantages dans un boîtier compact qu’on peut brancher directement sur toute prise secteur. Il offre un port USB type-A et trois ports USB type-C pour charger jusqu’à quatre appareils simultanément. Comme beaucoup de chargeurs, la charge de chaque port dépend du nombre d’appareils connectés. Ugreen fournit divers schémas indiquant la puissance de charge en fonction des ports utilisés. Autant dire que cela nécessite un minimum d’apprentissage des dits schémas pour des charges efficaces. Ainsi aucun intérêt de brancher les smartphones ou des accessoires sur les ports puissants puisque cela ne les chargera pas plus rapidement. Avec un seul port utilisé, vous pouvez atteindre 140W de puissance maximale. Avec deux ports utilisés, vous aurez au mieux 100W et 30W, etc. Pour simplifier, les appareils nécessitant plus de puissance seront généralement à brancher sur les USB-C1 et USB-C2 tandis que les smartphones plutôt sur le USB-C3 ou le port USB type-A.

L’Ugreen Nexode Pro 160W dispose d’un système intelligent ajustant la puissance avec une surveillance thermique pour la sécurité et la durée de vie de la batterie de vos appareils. C’est plutôt rassurant même s’il faut voir à l’usage sur une très longue durée pour savoir si le chargeur a un impact néfaste sur la durée de vie d’une batterie. Lors de mes tests, je n’ai pas décelé de problème particulier et j’ai laissé les appareils branchés avec confiance à l’instar de ce que je faisais déjà avec mon chargeur personnel Satechi 4 ports d’une puissance de 165W.

Si comme moi, vous avez souvent à charger un ordinateur portable et un smartphone, l’Ugreen Nexode Pro 160W le fait de manière vraiment efficace et rapide. Le constructeur annonce une charge de 0 à 50% d’un Macbook Pro en une petite demi-heure avec la charge à 140W. Mon expérience est un peu moindre mais suffisamment rapide pour récupérer rapidement une bonne charge sur mes Macbook Pro et Air. A noter qu’il vaut mieux avoir des câbles acceptant de fortes puissances de charge – hé oui, tous les câbles USB ne se valent pas. A ma connaissance les câbles les plus puissants actuellement permettent une puissance maximale de 240W. Il est fort probable que mon câble n’accepte que du 100W ce qui pourrait expliquer mes résultats moins performants. Mais franchement, peu importe, car l’Ugreen est tout de même plus rapide qu’un chargeur traditionnel.

Son format compact – il est par exemple plus petit que le chargeur Apple de mon Macbook Pro 16 de 140W – le rend vraiment pratique en déplacement. Au lieu de charger uniquement mon ordinateur portable, il me permet de charger d’autres appareils. Notez toutefois que le boîtier n’est pas léger. On sent une densité des composants avec une qualité de fabrication indéniable et rassurant. A titre personnel, j’aurais préféré un branchement du chargeur via un câble d’alimentation plutôt que directement sur le secteur. Cela me permettrait de poser le chargeur sur le bureau et de facilement brancher tous mes appareils avec des câbles USB plus courts. Mais cela est une question de préférence personnelle.

Si vous avez plusieurs appareils à charger de manière régulière et rapide, le Ugreen Nexode Pro 160W est une excellente solution. Il permet de réduire le nombre de chargeurs à la maison ou en déplacement tout en permettant une charge rapide. Malgré un prix encore élevé, il rendra bien des services au quotidien.