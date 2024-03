Cherry sort son nouveau clavier K5V2

La compagnie célèbre pour ses commutateurs de clavier présente aussi une gamme de claviers. L’une de ses dernières productions est enfin disponible.

Cherry XTRFY annonce ainsi la disponibilité immédiate de son clavier gaming Cherry XTRFY K5V2 bénéficiant des commutateurs MX2A Red. Au format 65% pour un poids de 841 grammes, ce nouveau clavier est proposé en deux coloris, noir et blanc transparent. Accessoire gaming oblige, il bénéficie de l’éclairage RGB par touche. Malgré sa petite taille, il regorge de réglages possibles avec notamment un accès aux macros et au contrôle multimédia par des combinaisons de touches. Pour votre confort et une bonne rigidité, le Cherry XTRFY K5V2 repose sur une plaque métallique solide ainsi qu’une double couche de mousse insonorisante pour réduire le bruit. Pour faciliter le transport, le câble USB avec une gaine textile est détachable.

Côté performances, le Cherry XTRFY K5V2 est doté d’un système d’anti-ghosting à 100% avec un taux d’interrogation de 1000 Hz pour ne rater aucune de vos commandes. Cherry XTRFY a ajouté pour encore plus de précision sa technologie Super Scan qui scanne toutes les demi-millisecondes toutes les touches du clavier. Les commutateurs MX2A Red sont annoncés avec un actionnement plus fluide et une meilleure acoustique grâce à un lubrifiant de qualité supérieure. Pour leur durée de vie, Cherry XTRFY annonce plus de 100 millions de pressions.

Cherry XTRFY propose de la personnalisation pour ce clavier en passant par la boutique en ligne de la compagnie. Il est ainsi possibilité de choisir outre les différentes dispositions, des cadres, des capuchons de touches et autres câbles pour répondre à vos goûts.

Le Cherry XTRFY K5V2 est disponible dès à présent pour 139€ en noir et 149€ en blanc transparent.