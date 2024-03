Test – Final Fantasy VII Rebirth – Bien plus qu’une renaissance

BLOC INFO Date de sortie 29 février 2024 Editeur Square Enix Développeur Square Enix Genre Action, RPG Machines PS5 PEGI 16 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5

Après Final Fantasy VII Remake qui nous faisait (re)découvrir une première partie du titre originel tout en ajoutant nombre de nouveautés et de contenus, Square Enix a sorti une suite encore plus riche pour le plus grand plaisir des fans.

Soyons clairs. Il est tout à fait possible de jouer à ce Final Fantasy VII Rebirth sans avoir joué au précédent même si on perd un peu en contexte. Il faut également apprendre les contrôles spécifiques à ces remakes. Mais à part cela, si vous aimez les RPG ou action/RPG, ce Final Fantasy VII Rebirth est un magnifique représentant offrant une grande quantité de contenus à écumer de manière plaisante. Alors que propose ce FF7 Rebirth?

Tout d’abord, comme pour le premier volet, il s’agit à la fois d’un RPG et d’un action/RPG. En effet, l’équipe de Square Enix a conservé le double gameplay. Vous pouvez ainsi choisir entre les combats traditionnels au tour par tour comme dans le Final Fantasy VII originel sur PSone ou alors opter pour des combats en temps réel où vous contrôlez véritablement les héros en martelant les boutons d’attaque et en sélectionnant à la volée les sorts, les compétences et les objets au besoin. Personnellement, j’ai opté pour le mode action/RPG qui me convient mieux – j’en ai un peu trop soupé des RPG au tour par tour après autant de décennies à tester des jeux :p.

Dans cet épisode, nous allons donc suivre le périple de la bande à Cloud quittant Midgar pour des contrées plus lointaines. Cela non sans avoir au préalable dû jouer à une première séquence flashback où on découvre Cloud et Sephiroth ensemble lors d’une mission. Ce dernier va y découvrir ses origines et débute alors sa descente aux enfers qui justifie en soi ce Final Fantasy VII Rebirth. En effet, la bande va passer le clair de l’aventure à tenter de retrouver Sephiroth.

Qui dit nouvel épisode dit nouveautés n’est-ce pas? Si la présentation générale est similaire à Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth offre des nouveautés qui permettent une plus grande variété de gameplay. Ainsi le système de combat a été largement amélioré et pousse à l’utilisation des capacités et des pouvoirs des différents membres de votre équipe – 3 au maximum. On peut aisément basculer d’un membre à l’autre de l’équipe et ainsi faire usage de leurs attaques et autres compétences. On a droit notamment à des coups combinés particulièrement efficaces. Ce remaniement général permet ainsi des combats encore plus dynamiques et surtout plus variés en fonction des équipes que vous allez former. Le système de choc a été conservé. Une fois cet état atteint par vos ennemis, ils seront bien plus facile de leur infliger des dégâts. C’est souvent à ce moment là qu’il faut utiliser les attaques et les capacités les plus puissantes pour rapidement les achever ou baisser leur barre d’énergie.

L’autre grande nouveauté est l’aspect monde ouvert ou plutôt mondes ouverts de Final Fantasy VII Rebirth. Si vous aimez l’exploration et les activités annexes, vous allez être servis. Non content de proposer une intrigue principale, vous allez pouvoir vous adonner à une large variété d’activités, de quêtes annexes et de mini-jeux histoire de ne pas vous ennuyer trop rapidement. Les différentes régions que vous allez écumer présentent quelques activités génériques bien pratiques. Ainsi activer des tours permet d’obtenir sur la carte tous les points d’intérêt. Terminer une autre petite activité centrée sur les chocobos permet ensuite de les chevaucher pour des déplacements plus rapides. A ce sujet, je remercie grandement le fait qu’on puisse se téléporter d’un point à l’autre dans tout le jeu sans devoir débourser un quelconque objet comme c’est souvent le cas dans des jeux à monde ouvert récents – je pense à Dragon’s Dogma 2 ou encore les Horizon pour ne citer qu’eux.

Final Fantasy VII Rebirth est un peu la version boostée de Final Fantasy VII Remake. Si le premier volet était plus limité en envergure – sans doute en raison de l’histoire qu’il couvrait -, cette suite permet aux développeurs de donner libre cours à leur imagination pour offrir tout ce que tout fan de Final Fantasy rêve à savoir un monde immense à explorer avec la bande à Cloud. Je ne suis pas toujours un grand fan des mondes ouverts avec des activités annexes bien souvent trop « artificielles » sans grand intérêt mais il faut bien avouer que Square Enix a réussi à rassembler un ensemble de contenus pour offrir quelque chose de cohérent. Il est vrai que le monde et le ton général de Final Fantasy VII permettaient certainement une certaine… fantaisie.

Techniquement, Final Fantasy VII Rebirth s’en sort pas trop mal sur une PlayStation 5. On apprécie toujours le travail colossal des graphistes pour nous proposer des environnements riches en détails. Les explorateurs pourront ainsi scruter tous les recoins et voir à quel point les graphistes ont soigné leur travail. Ce travail visuel se retrouve évidemment dans les combats qui regorgent d’effets visuels toujours plus spectaculaires à mesure que nos héros gagnent en puissance. Square Enix étant un peu les champions de la cinématique, celles de Final Fantasy VII Rebirth sans irréprochables. C’est toujours aussi soigné. Les voix en français sont convaincantes et reprennent bien le côté théâtral habituel à FF7. Je ne suis pas un grand fan mais sur ce point, Final Fantasy VII Rebirth est fidèle à l’original.

Côté performance, ce volet n’est pas toujours à la hauteur. Si vous optez pour le mode qualité, il faudra se contenter du 30FPS habituel. Cela est jouable mais soyons honnête, on perd en sensation de fluidité et en immersion. Le mode performance tente d’atteindre le 60FPS. Il offre une fluidité acceptable non sans quelques défauts par-ci par-là. Toutefois, cela se fait au détriment de la finesse graphique. A la sortie, le jeu paraissait trop flou à mon goût. Depuis, Square Enix a sorti un patch permettant de choisir entre un mode performance image lisse ou image nette. La différence entre les deux est perceptible mais ne change pas foncièrement la sensation d’image floutée dû à une résolution plus (trop?) faible surtout si vous jouez sur un grand écran. Je joue personnellement sur un 55 pouces OLED à distance standard et le côté flouté est assez prononcé comparativement à d’autres jeux offrant des modes performance sur la PS5. Sans doute que pour une expérience visuelle parfaite, il faudra attendre une PS5 Pro ou la version PC avec une configuration musclée.

Sans révolutionner le genre, Final Fantasy VII Rebirth est une belle alchimie de différents ingrédients qui dont un bon action/RPG ou RPG. Avec une grande richesse en contenus et une histoire qui vous pousse à avancer, Final Fantasy VII Rebirth est un des titres de cette année à ne pas rater.