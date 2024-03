Cyberpunk 2077 en version d’essai ce week-end sur PS5 et XSX/S

Malgré un lancement catastrophique, Cyberpunk 2077 a atteint un niveau de qualité sur PC et sur les consoles de la nouvelle génération pour être qualifié comme un excellent action/RPG. CD Projekt Red va vous permettre d’y jeter un coup d’oeil gratuitement.

Ce week-end, si vous n’aviez pas encore plongé dans l’univers de Cyberpunk 2077, vous allez pouvoir vous lancer avec une version d’essai. Celle-ci sera disponible du 28 mars à 16h au 1er avril à 8h59 pour les PS5 et XSX/S.

Cette version d’essai permet de jouer pendant 5 heures. Vous aurez donc largement de quoi faire plusieurs missions et découvrir l’univers de Cyberpunk 2077. A noter que cette version permet de profiter de toutes les mises à jour dont la fameuse update 2.0 qui a très largement amélioré le jeu et ajouté nombre de nouveautés avec une arborescence des compétences revue, un nouveau système de police et bien plus encore. Vous aurez droit également au contenu de la mise à jour 2.1 qui comprend un système de métro fonctionnel.

Evidemment comme toute version d’essai, toute progression pourra être transféré sur le jeu final si vous décidez de l’acquérir.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One et PC.