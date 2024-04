Les modes de jeu de TopSpin 2K25

Pour beaucoup la saison tennistique débute et vous ressortez vos raquettes après l’hibernation annuelle. Si vous ne voulez pas trop forcer sur le physique, vous allez peut-être craquer pour TopSpin 2K25.

Après des années d’absence, la franchise TopSpin va enfin revenir sur le devant de la scène. Nombre de fans de la franchise trépignent certainement d’impatience en espérant que le gameplay iconique de la série sera de retour – et avec des améliorations et des modernisations si possible.

2K et l’équipe de Hangar 13 ont décidé de dévoiler les modes prévus pour ce TopSpin 2K25 ainsi que les options de personnalisation.

Avec la TopSpin Academy, le jeu va ainsi permettre d’apprendre toutes les subtilités du jeu et de ce sport. Ce mode didacticiel/entraînement bénéficiera des voix et des conseils de l’ancien numéro un mondial John McEnroe. Tout ce que vous y apprendrez vous permettra également de bien créer votre joueur MyPlayer en fonction de votre style de jeu.

TopSpin 2K25 aura évidemment les parties rapides grâce au mode matchs d’exhibition que vous pourrez lancer en simple comme en double avec IA ou avec d’autres joueurs en local. 2K prévoit également le multijoueur en ligne avec matchmaking selon les compétences de votre joueur dès le lancement du jeu. Il sera d’ailleurs cross-play. Pour les parties multijoueurs en ligne entre amis, l’option sera proposée ultérieurement après le lancement du jeu via une mise à jour.

Les trois modes principaux seront ensuite le 2K Tour, le mode MyCareer et le mode World Tour.

Dans 2K Tour, vous devrez choisir un des joueurs (ou joueuses) pro proposés dans le jeu et défier d’autres joueurs en ligne ayant choisi de leur côté leur joueur pro également. C’est un peu un mode compétition avec classement mondial sur de simples matchs.

Le mode MyCareer permet de créer son propre joueur ou joueuse avec MyPlayer et tenter de gravir les échelons du classement sur le circuit masculin ou féminin. A vous de participer à des tournois et progresser jusqu’à jouer les Grand Chelem. Le but est évidemment de devenir numéro un mondial. Il faudra toutefois également faire un peu de management et choisir les tournois et les évènements tout en gérant la fatigue et votre niveau d’énergie. Bref, il ne faut pas trop s’épuiser si on veut durer sur le circuit.

Le mode World Tour reprendra votre personnage créé dans MyPlayer mais cette fois-ci vous aurez à affronter des joueurs en ligne. A vous de remporter matchs et tournois pour gagner des points et grimper dans le classement mondial.

Quel que soit le mode joué, vous gagnerez des points d’XP et des VC. Les points XP permettent d’améliorer divers attributs de votre joueur, débloquer des entraîneurs ou des équipements. Les points VC sont la devise du jeu. Il sera possible de redistribuer vos points d’attributs mais aussi engager des entraîneurs, acheter des équipements, des animations et des vêtements.

Pour voir tout cela en détail, jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous.

TopSpin 2K25 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 26 avril 2024.