Nouvelle héroïne et nouvelle fin pour la mise à jour du remake de System Shock

Cela fait un petit moment que le remake d’un grand classique de l’action/FPS est sorti et pourtant son équipe va proposer du contenu inédit.

Sorti il y a presque un an sur PC, le remake de System Shock a dû tirer quelques larmes aux nostalgiques en (re)découvrant l’univers cyberpunk particulier de ce titre. Les fans et les curieux ont donc pu replonger dans cette aventure à la première personne avec une réalisation réhaussée – sans être d’un niveau extraordinaire toutefois.

Mais histoire de se rappeler à votre bon souvenir et de préparer la sortie des versions consoles, l’équipe de Nightdive Studios sort la mise à jour 1.2. On pourra s’attendre à de simples améliorations et correctifs mais l’équipe est allé plus loin. Voici à quoi vous aurez droit :

Plongez dans l’histoire glaçante de l’ascension de SHODAN et explorez les mystères de la station Citadel, reconstituant la vérité dans ce monde de science-fiction captivant.

Affrontez des pièges dangereux, résolvez des énigmes et combattez une multitude de créatures hostiles et mutantes, sous le contrôle machiavélique de SHODAN elle-même.

Une fin retravaillée qui offre une confrontation finale améliorée avec SHODAN !

Choisissez entre incarner un hackeur masculin ou féminin.

Une interface souris/clavier améliorée et un meilleur support des manettes de jeu.

Cette mise à jour pourrait pousser certains d’entre vous à reprendre la partie n’est-ce pas?

On va supposer que ce contenu inédit sera d’emblée sur les versions consoles (PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X) dès leur sorti le 21 mai prochain.

System Shock est disponible sur PC.