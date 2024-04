Deux nouveaux systèmes de capture chez Elgato avec les 4K X et 4K Pro

Constructeur Elgato Type Boîtier de capture, carte de capture ACHETEZ SUR AMAZON Elgato 4K X Elgato 4K Pro

Sur les systèmes de capture pour streamers et autres créateurs de contenu, deux compagnies dominent : Avermedia et Elgato. C’est le second qui nous intéresse aujourd’hui avec deux nouveaux systèmes haut de gamme.

Si vous suivez Playscope depuis un moment, vous savez qu’on produit énormément de contenus vidéos sur nos différentes chaînes Youtube PlayscopeTimeline, PlayscopeXP et Playscope entre autres. Et pour cela, nous avons pendant des années testé énormément de systèmes de capture vidéo de marques diverses et variées dont certaines ont disparu depuis. Ces dernières années, la compétition dans ce domaine se concentre sur deux marques : Avermedia et Elgato.

Nous utilisons majoritairement depuis des années les solutions Elgato – les solutions Avermedia étant un rien moins pratique dans notre configuration de travail. Ainsi, depuis son lancement en 2020, j’utilise l’Elgato 4K60 S+ un boîtier externe en USB permettant la capture 4K60 comme son nom l’indique. Son intérêt est de pouvoir fonctionner en toute indépendance. On peut ainsi totalement se dédouaner d’un ordinateur pour faire des captures vidéo ce qui fait l’économie d’un PC de capture et de sa consommation électrique.

Toutefois, l’évolution du gaming fait qu’un tel boîtier s’il fait le job ne permet pas de jouer avec des fréquences d’image au-delà des 60FPS tout en capturant. Cela n’était pas grave sur consoles de la génération PS4/Xbox One et antérieure puisque rares étaient les jeux qui le permettaient mais l’avènement des PS5 et XSX/S avec leurs modes 120Hz et VRR a changé la donne – sans oublier le monde du gaming PC qui allait déjà allègrement bien au-delà des 120Hz.

C’est là qu’intervient le lancement depuis quelques semaines de deux nouvelles solutions de capture vidéo d’Elgato : le 4K X et la 4K Pro.

Commençons par le 4K X pour lequel je vous prépare un test complet prochainement. le 4K X est un boîtier de capture externe à brancher en USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) sur votre PC ou votre Mac. Ce boîtier similaire au modèle HD60 X est doté d’une entrée et d’une sortie HDMI 2.1 et permet de capturer jusqu’en 4K144. En fonction des résolutions de vos sources vous pourrez également choisir de capturer en SDR ou HDR10 (uniquement sur PC pour le moment). Si capturer à ces fréquences est intéressant pour vos archives, cela reste plutôt anecdotique pour le streaming aussi bien sur Youtube que via les services de streaming comme Twitch toujours limités à 1080p 60 images/seconde. L’intérêt du 4K X est donc d’offrir la possibilité d’enregistrer ou streamer en 60FPS tout en profitant sur votre écran d’un affichage à fréquence supérieure et même avec le VRR. Jouez avec un confort optimal tout en enregistrant et diffusant avec une image de qualité grâce au codec H265.

La 4K Pro est un peu la version deluxe du 4K X. Il s’agit cette fois-ci d’une carte PCIe à installer dans votre PC – desktop cela s’entend évidemment. Cette carte est capable de faire tout ce que propose le 4K X mais y ajoute un pass-through 8K60 avec VRR et HDR10. En capture, vous pourrez monter jusqu’à du 4K60 HDR10. Pour les très hautes fréquences, le maximum sera de 240 images/seconde en 1080p. Comme pour le 4K X vous aurez droit à une entrée et une sortie HDMI 2.1 obligatoires pour gérer de telles résolutions et fonctionnalités. La 4K Pro est également capable de capturer le signal vidéo dans plusieurs applications simultanément. Vous pouvez ainsi capturer votre vidéo sur le stockage de votre PC tout en diffusant sur OBS, Discord ou Zoom par exemple. Cette carte est compatible avec nombre d’applications de streaming comme OBS, Streamlabs, Twitch Studio, Restream, Zomm, Teams, etc. La 4K Pro n’est compatible qu’avec Windows avec une connexion PCIe 2.0 x4. Attention donc à votre configuration PC.

Les Elgato 4K Pro et Elgato 4K X sont d’ores et déjà disponibles pour un prix respectivement de 300€ et de 250€. Si ces produits vous intéressent, vous pouvez utiliser nos liens affiliés pour les acheter sur Amazon.

