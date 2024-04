Le second DLC de Remnant II arrive dans quelques jours

L’excellent action/FPS/RPG souls-like qu’est Remnant II a passionné nombre de joueurs l’an dernier. Les fans vont pouvoir continuer avec un nouveau DLC à venir.

Nommé The Forgotten Kingdom (le royaume oublié en bon français), ce second DLC sera disponible à partir du 23 avril prochain sur PS5, XSX/S et PC pour 10€ environ.

Dans The Forgotten Kingdom, vous allez devoir reconstituer l’histoire oubliée d’une tribu perdue de Yaesha. Cette extension proposera une nouvelle zone à explorer avec de nouveaux donjons. Evidemment attendez-vous à trouver de l’équipement puissant et découvrir un nouvel archétype nommé le Convocateur.

Voici un peu plus en détails ce que ce DLC proposera :

Une nouvelle intrigue, de nouveaux donjons et une nouvelle zone dans le monde de Yaesha : ​

​ Plongez dans les profondeurs du biome de Yaesha et découvrez une toute nouvelle intrigue où les joueurs devront résoudre le mystère de la tribu de Yaesha et d’un esprit de pierre vengeur du nom de Lydusa, accompagnée de ses pierres vivantes.

​Tirant sa force des esprits de la nature de Yaesha, ce nouvel archétype est capable d’invoquer le pouvoir mystique de la jungle. Retrouvez plus de détails sur cet archétype dans notre bande-annonce de la semaine prochaine !

​Équipez votre nomade pour survivre à une version encore plus mortelle de Yaesha en choisissant parmi une multitude de nouveaux modificateurs et armes, ainsi que de nouveaux objets tels que des amulettes et des anneaux.

​De mystérieuses menaces et des survivants d’origine inconnue émergent des ruines d’une civilisation oubliée de Yaesha, offrant de nouveaux défis à tous les joueurs.

Remnant II est disponible sur PS5, XSX/S et PC. L’extension The Forgotten Kingdom sera disponible sur les mêmes machines à partir du 23 avril 2024.