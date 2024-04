Le glouton jaune de Bandai Namco bientôt de retour avec Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs

Pac-Man est de retour très bientôt et cette fois-ci vous allez pouvoir vous lancer dans des parties endiablées jusqu’à 64 joueurs en ligne.

Annoncé l’an dernier, Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs a donc enfin une date de sortie. Les possesseurs de PS5, PS4/Pro, XSX/, Switch et PC pourront se lancer dans des parties à partir du 9 mai prochain.

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs est la dernière réinterprétation du concept originel lancé par Namco il y a plus de 40 ans. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous lancer dans des parties multijoueur et multiplateforme. Ainsi jusqu’à 64 joueurs pour s’affronter en ligner à travers des labyrinthes interconnectés à travers divers modes proposés comme le mode élimination ou le mode classé. Comme bon nombre de jeux multijoueur, vous allez pouvoir vous démarquer grâce à un système de personnalisation de votre Pac-Man. Il faudra gagner un maximum de points d’XP pendant vos parties en élimination pour pouvoir acquérir les élements. Le but des parties est évidemment de gober vos adversaires et les fantômes ou les éviter lorsque vous n’avez pas la possibilité de les bouffer. Il y aura ainsi divers bonus à trouver et utiliser au bon moment.

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs est prévu pour le 9 mai 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Switch et PC.