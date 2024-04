Le jeu d’enquête Shadows of Doubt annoncé sur PS5 et XSX/S et mise à jour sur PC

Rares sont les jeux d’enquête. De ce fait Shadows of Doubt se démarque de la production actuelle. Déjà sorti sur PC, le jeu va sortir cette année sur consoles et bénéficie dès maintenant d’une mise à jour sur PC.

Lancé il y a déjà un an sur PC, Shadows of Doubt vous fait incarner un détective cherchant à résoudre des meurtres dans un monde ouvert. La ville, les habitants, les routines et les meurtres sont totalement générés de manière procédurale pour chaque partie sauvegardée. De ce fait, vous n’avez pas toujours les mêmes cas à résoudre. Tous les éléments étant aléatoires, il faudra adapter son enquête systématiquement en fonction des indices tels que les empreintes digitales, les vidéos des caméras de surveillance, les déclarations des témoins, etc.

La mise à jour sortie sur PC nommé The Sharpshooter Assassin disponible dès à présent introduit de nouveaux éléments comme un nouveau type de tueur : le sniper. Cette mise à jour va ainsi permettre d’explorer de nouveaux points d’intérêt, d’obtenir de nouvelles capacités tout en bénéficiant de diverses améliorations.

Pour les joueurs sur PS5 et XSX/S, on devrait pouvoir découvrir ce titre au courant de cette année et profiter de toutes les mises à jours déjà sorties sur PC. A voir si le gameplay et l’interface seront suffisamment simples au pad.

Shadows of Doubt est disponible sur PC et sortira sur PS5 et XSX/S courant 2024.