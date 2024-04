Le prince de perse d’Ubisoft en mode rogue-lite avec The Rogue Prince of Persia

Alors qu’on attend toujours le remake de Prince of Persia, c’est un autre titre qui est annoncé par Ubisoft basé sur cette vieille licence.

L’éditeur français s’est associé avec le studio Evil Empire pour le développement de ce rogue-lite 2D nommé The Rogue Prince of Persia. L’action de ce jeu se déroulera dans une reconstitution fictive de Ctésiphon, la capitale de l’empire perse. Face à l’invasion des huns, le prince va devoir tout faire pour défendre la ville et regrouper ses alliés. Pour cela, il bénéficie d’un avantage certain à savoir un objet mystique qui lui permet de se ressusciter à chaque fois qu’il meurt. Comme tout rogue-lite, au fil des runs, vous allez pouvoir améliorer vos compétences et récupérer des armes et des équipements.

Qui dit Prince of Persia, dit acrobaties et ce titre ne devrait pas en manquer. On retrouvera donc des capacités athlétiques hors du commun comme la course murale et bien d’autres pour passer nombre d’obstacles. Il faudra au prince évidemment combattre les huns en utilisant diverses armes comme des dagues jumelles, des lances, des épées, etc. Vous aurez aussi accès à des armes et équipements secondaires comme des boucliers, des arcs, des grappins, etc.

The Rogue Prince of Persia sera disponible en accès anticipé sur PC le 14 mai 2024.