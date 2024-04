Amazon fête le lancement de la série Fallout avec des jeux gratuits pour ses abonnés Prime Gaming

Le cross-média est un bon moyen de profiter d’une franchise. Amazon n’a pas seulement lancé la série Fallout sur son service Prime Video mais propose également deux jeux Fallout gratuitement à ses abonnés Prime Gaming.

Fallout est la dernière série inspirée par les jeux vidéos lancé sur un service de streaming, Prime Video en l’occurence, après la plébiscitée adaptation de The Last of Us.

Histoire de fêter la diffusion de la série, Amazon va permettre à ses abonnés Prime Gaming de récupérer Fallout 76 sur Xbox ou PC et cela gratuitement. Par ailleurs, les abonnés à Prime Gaming pourront également accéder à deux anciens titres pendant 6 mois sur le service de streaming Amazon Luna gratuitement :

Fallout 3 : Game of the Year Edition – [Via Amazon Luna] – Jeu le plus primé de 2008, Fallout 3 propose aux joueurs de créer le personnage de leur choix et de s’immerger dans un univers post-apocalyptique grandiose, où chaque minute est un combat pour la survie. Fallout 3 : Game of the Year Edition comprend les cinq packs d’extension de Fallout 3 : Operation Anchorage ; The Pitt ; Broken Steel ; Point Lookout ; et Mothership Zeta.

Jeu le plus primé de 2008, Fallout 3 propose aux joueurs de créer le personnage de leur choix et de s’immerger dans un univers post-apocalyptique grandiose, où chaque minute est un combat pour la survie. Fallout 3 : Game of the Year Edition comprend les cinq packs d’extension de Fallout 3 : Operation Anchorage ; The Pitt ; Broken Steel ; Point Lookout ; et Mothership Zeta. Fallout : New Vegas – [Via Amazon Luna] – Dans cette suite de Fallout 3, les joueurs devront choisir leur camp dans une guerre qui se dessine. Il ne tiendra qu’à eux de s’emparer du pouvoir et de se faire roi de New Vegas.

Quant aux autres fans, après le succès de la première saison de The Last of Us diffusé sur Prime Video, la première saison de Fallout semble prendre la même direction. Si vous avez accès à Prime Video, je vous conseille d’y jeter un coup d’oeil.