Bethesda Softworks va mettre à jour Fallout 4 sur les PS5 et XSX/S

Presque 9 ans après sa sortie, Fallout 4 va enfin être mis à jour pour profiter des capacités des PS5 et XSX/S. Mieux vaut tard que jamais n’est-ce pas?

Fallout bénéficie d’une grande actualité ces derniers temps grâce à la diffusion sur Prime Video de la première saison de la fort réussie série. Amazon a proposé divers titres Fallout en accès gratuit à ses abonnés Prime par exemple.

Bethesda Softworks va aussi profiter de l’effervescence autour de différents titres de la saga. La série a en effet boosté les joueurs à (re)découvrir divers jeux. Dans ce contexte, la mise à jour gratuite de Fallout 4 pour les possesseurs PS5 et XSX/S est attendue. Prévue initialement pour l’année dernière, cette mise à jour va donc enfin débarquer.

Fallout 4 sur PS5 et XSX/S vont devenir des versions natives et profiter de nouvelles fonctionnalités comme les modes Performance et Qualité. Il sera ainsi possible de jouer jusqu’en 4K dynamique à 60 images/seconde ce qui devrait tout de même très largement rendre le jeu plus agréable. Cette mise à jour va également apporter divers correctifs et améliorations de stabilité. A noter qu’elle sera également disponible sur les versions PS4/Pro et Xbox One/X – sans les améliorations techniques évidemment.

Une autre mise à jour est prévue sur la version PC. Elle ajoutera notamment la compatibilité avec les écrans ultra-large, divers correctifs pour le Creation Kit, une meilleur compatibilité avec les mods et diverses modifications pour les quêtes.

Cette mise à jour devrait débarquer le 25 avril prochain. On tâchera de vous proposer des vidéos de gameplay sur PS5 et XSX/S pour voir le rendu final.

Fallout 4 est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC.