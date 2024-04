MotoGP 24 aura un marché des pilotes

Milestone continue à proposer sa simulation annuelle basée sur les championnats MotoGP, Moto2 et Moto3 avec MotoGP 24. L’équipe a prévu une nouveauté qui ajoutera de la profondeur au mode carrière.

Année après année, Milestone se doit d’innover ou d’ajouter de quoi justifier de nouvelles éditions de ses simulations. Ce sera encore le cas pour l’imminent MotoGP 24 qui va donc se voir affublé d’une nouvelle fonctionnalité dans le mode carrière.

Ainsi, histoire de rendre votre carrière plus intéressante – ou plus stressante diront certains – MotoGP 24 va intégrer le marché des pilotes. Ainsi, le roster sera mise à jour à chaque saison du jeu ce qui de relever de nouveaux défis et découvrir divers scénarios. Les pilotes IA comme joueur peuvent ainsi changer d’équipe au fil des saisons en fonction, notamment, de leurs performances. Vous pouvez ainsi perdre votre place au sein d’une écurie si vous n’avez pas rempli les objectifs de l’équipe. A vous alors d’accepter des offres en provenance d’équipes plus petites. Au contraire, si vous performez bien, vous pourrez obtenir des contrats plus intéressants avec de meilleures équipes. Toute cette dynamique ne dépendra pas uniquement de votre performance sur la piste mais aussi en dehors.

Pour le reste, attendez-vous à ce que MotoGP 24 bénéficie de son lot de nouveautés et d’améliorations pour un jeu toujours plus réaliste pour les fans de deux roues. Jetez un coup d’oeil sur la vidéo et les images ci-dessous pour vous faire une idée et préparez votre combinaison, votre casque et vos gants.

MotoGP 24 est prévu pour le 2 mai 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.