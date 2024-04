Novak Djokovic et Coco Gauff seront les têtes d’affiche de TieBreak, le jeu de tennis de Nacon

Cette année, les fans de la petite balle jaune auront au moins deux jeux à se mettre sous la dent : TopSpin 2K25 et TieBreak. Pour ce dernier, Nacon et Big Ant Studios se sont adjoints les services de grandes stars.

Avec un titre aussi évocateur à savoir TieBreak Le Jeu de Tennis Officiel de l’ATP et de la WTA, la dernière production de Nacon et Big Ant Studios ne peut que bénéficier du soutien des deux organisations des joueuses et des joueurs professionnels. Et pour illustrer ce soutien, TieBreak aura tout simplement deux représentants de choix à savoir le numéro un mondial masculin Novak Djokovic, le GOAT pour beaucoup (même si je préfère très largement Roger Federer à titre perso ^_^) et l’américaine Coco Gauff chez les femmes.

Mais le jeu ne se contentera pas de ces deux joueurs d’exception puisque TieBreak aura plus de 100 joueurs professionnels intégrés. On peut ainsi en citer quelques un(e)s comme :

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Hubert Hurkacz

Grigor Dimitrov

Alex de Minaur

Holger Rune

Ben Shelton

Taylor Fritz

Felix Auger Aliassime

Andy Murray

Matteo Berrettini

Kei Nishikori

Nick Kyrgios

Iga Swiatek

Aryna Sabalenka

Elena Rybakina

Jessica Pegula

Maria Sakkari

Qinwen Zheng

Jelena Ostapenko

Naomi Osaka

Daria Kasatkina

Beatriz Haddad Maia

Elina Svitolina

Caroline Garcia

Victoria Azarenka

Leylah Fernandez

Mirra Andreeva

Paula Badosa

Caroline Wozniacki

Emma Raducanu

Cette liste est bien entendue non exhaustive. Pour plus de réalisme, l’équipe de développement a parcouru le monde afin d’utiliser des systèmes de photogrammétrie pour une reproduction dans le moindre détail des joueurs et des joueuses.

Pour célébrer le partenariat avec Novak Djokovic, le jeu proposera le Novak Djokovic Slam Challenge. Ce mode va permettre de vivre les moments clés et les temps forts des plus grands matchs de la carrière du serbe sélectionnés par Novak en personne.

TieBreak est actuellement dans sa phase 3 en accès anticipé sur PC avec 28 joueurs professionnels disponibles sous licence, 9 courts de tournoi ATP Masters 1000, 8 courts de tournoi WTA 1000 ainsi qu’un éditeur de courts et la possibilité de jouer en ligne. L’équipe va continuer à peaufiner le jeu et le gameplay tout en ajoutant de nouveaux joueurs et de nouveaux modes jusqu’à la sortie du jeu qui aura lui courant 2024.

TieBreak est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC courant 2024.