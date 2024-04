Découvrez la première demi-heure de Dave The Diver sur PS5

On a l’habitude de vous proposer des vidéos de superproductions mais pour une fois, on va vous proposer une vidéo d’un jeu attachant et prenant.

Lancé l’an dernier sur PC, Mac et Switch, Dave The Diver est un jeu indépendant développé par les sud-coréens de Mintrocket. Malgré la petite polémique autour de son côté « pas si indépendant que cela » pour certains – Mintrocket étant une propriété de l’éditeur Nexon, ce titre tient plus d’un jeu indépendant dans sa réalisation avec une approche pixel art et un concept à la fois attachant et prenant.

Dans Dave The Diver, vous incarnez un plongeur marin nommé… Dave. Sous son physique bedonnant se cache un plongeur toujours prêt à aller explorer les profondeurs pour capturer des poissons pour le restaurant de sushis qu’il a ouvert avec des comparses. Avec une progression au jour le jour, vous devez plonger dans un lieu nommé le Trou Bleu. Ce lieu est généré de manière procédurale de sorte que chaque plongée sera différente. Il faudra non seulement capturer un maximum de poissons mais aussi récupérer divers objets qui permettra de répondre à des requêtes de divers personnages ou encore de faire fabriquer du matériel et leurs évolutions.

Compte tenu du style visuel, on ne peut pas dire que ce titre va repousser la PS5 à ses dernières limites. Ce jeu reste donc parfaitement jouable quelle que soit la version que vous choisirez. Bref, si vous avez 20€ et avez envie de vous dépayser, c’est un titre que je vous conseille fortement.

Dave The Diver est disponible sur PS5, PS4/Pro, Switch, PC et Mac.