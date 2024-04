2K prévoit déjà un pass spécial pour son futur TopSpin 2K25

A l’instar de bien des titres de nos jours, le futur TopSpin 2K25 aura droit à un pass avec du contenu saisonnier histoire de maintenir la communauté active… et gagner quelques sous supplémentaires.

2K a annoncé le Pass Centre Court pour TopSpin 2K25 pour toutes les versions du jeu. Le tout premier Pass Centre Court de la saison 1 de TopSpin 2K25 sera disponible dès le lancement du jeu cette semaine. Chaque Pass Centre Court vont proposer des saisons en ligne en direct durant de 8 à 10 semaines. Rien que pour la première année il est donc prévu six Pass Centre Court que vous pouvez d’ailleurs acquérir en une seule fois avec le Pass All-Access.

Pour chaque saison et donc chaque Pass Centre Court, on aura droit à divers contenus sur 50 niveaux à l’instar de bien des battle pass de shooters. Vous pourrez ainsi récupérer divers éléments en terminant des matchs ou réussissants des défis. 13 de ces niveaux contiennent des récompenses gratuites, le reste nécessitera donc d’acheter les Pass Centre Court Premium. Bien des éléments seront des équipements et des vêtements de marques fictives ou sous licence pour celles et ceux qui veulent personnaliser leurs joueurs et joueuses à leur guise. Il y aura aussi la possibilité d’obtenir des boosts d’XP ou de la devise du jeu.

Le tout premier Pass Centre Court aura pour thème Roland Garros puisque nous sommes à un mois du début du tournoi parisien.

Ceux qui vont acheter le Pass All-Access – inclus dans l’édition Grand Chelem de TopSpin 2K25 également – pourront accéder à tout le contenu des six Pass Centre Court Premium de la première année ainsi que quatre objets cosmétiques supplémentaires sous la forme d’un t-shirt par tournoi du grand chelem.

TopSpin 2K25 sera disponible à partir du 26 avril 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.