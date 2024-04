EA Sports et Codemasters détaillent les améliorations sur le gameplay de F1 24

EA Sports et Codemasters ne vont plus tarder à sortir la nouvelle édition de leur simulation de F1. Et comme tous les ans, on aura droit à diverses améliorations pour toujours plus de réalisme.

EA Sports et Codemasters détaillent donc via la vidéo ci-dessous les éléments de gameplay qui vont impacter vos sensations de pilotage. Ainsi, F1 24 bénéficie du nouveau système de conduite dynamique permettant aux joueurs de mieux ressentir le comportement de leur bolide. Ce dernier va changer en fonction de diverses conditions.

Le nouveau système de physique des suspensions a été mis à jour pour permettre de mieux ressentir la distribution de la charge en fonction de divers paramètres. Cela permet d’ailleurs de proposer plus d’options pour les joueurs lorsqu’ils veulent peaufiner les réglages de leur F1.

La simulation physique des pneus va évoluer également avec une simulation plus réaliste de l’usure des pneus sous diverses conditions dont la température. Un pilote plus prudent pourra ainsi prolonger leur durée de vie par rapport à un autre qui aurait tendance à trop attaquer et ne pas gérer l’impact de la chaleur sur l’usure des pneus en fonction des conditions météo mais également tout simplement en restant trop près de la voiture qui le devance. La chaleur impacte également le grip des pneus. Cela devrait donc ajouter une couche de réalisme pour les fans de pilotage.

L’aérodynamisme de F1 24 a bénéficié d’un nouveau modèle de simulation notamment pour l’aspiration et sur les différences forces qui s’appliquent aux F1 lorsqu’on suit une autre voiture. Non seulement, on pourra comme d’habitude ressentir une accélération supérieure avec l’aspiration permettant de doubler mais on ressentira également une diminution du grip des pneus à cause des turbulences. Autant dire qu’il faudra bien faire attention à ne pas perdre le contrôle de la F1 après un dépassement trop hasardeux ou tardif. Le système de réduction de traînée, DRS pour les intimes, a aussi été amélioré. Il fonctionnera différemment en fonction de la voiture mais aussi du circuit. Il faudra donc s’en servir à bon escient, son impact pouvant être plus ou moins important en fonction des réglages de votre voiture.

Enfin, F1 24 bénéficie d’une refonte du système d’alimentation et comment l’énergie est récupérée. Avec plus de possibilités d’ajustement, le pilote pourra contrôler le gain d’énergie en temps réel. Cela devrait permettre plus de stratégie.

EA Sports et Codemasters prévoit une nouvelle vidéo le 25 avril prochain concernant la refonte du mode carrière. Nous y reviendrons pour vous prochainement.

F1 24 est prévu pour le 31 mai 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.