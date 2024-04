Elgato annonce la nouvelle version de sa Facecam MK.2 gérant le HDR

BLOC INFO Constructeur Elgato Type Webcam ACHETEZ SUR AMAZON

Pour beaucoup de créateurs de contenu et de streaming, la caméra utilisée est souvent une simple webcam. Si beaucoup de webcams intégrés sur les ordinateurs portables sont médiocres, des modèles externes permettent une qualité d’image significativement meilleure.

C’était notamment le cas de la Facecam d’Elgato lancé il y a déjà 3 ans. Pour 2024, Elgato sort donc la seconde version nommée simplement Facecam MK.2. Avec ce modèle, les utilisateurs vont pouvoir tourner en 1080p60 comme son prédécesseur mais Elgato ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que :

La possibilité de filmer en HDR pour capturer plus de détails dans diverses situations et situations le tout en 1080p60.

L’intégration d’origine d’un obturateur pour protéger votre vie privée. Plus besoin donc de capuchon. Un simple geste permet de bloquer la caméra.

Le support de la Facecam MK2 a été retravaillé pour un meilleur maintient sur les écrans. Le format est également plus petit avec une position plus basse par rapport à votre écran pour un meilleur contact visuel.

Plus de contrôle sur l’objectif pour facilement basculer en mode vertical ou faire un panoramique latéral via Camera Hub ou Stream Deck. Cela permettra de faciliter votre mise en scène.

L’enregistrement de ralentis en 120 images/seconde en 720p

Sur le papier, la Facecam MK.2 est donc une solution intéressante pour celles et ceux qui veulent débuter dans le streaming avec un prix bien plus abordable que de passer à la vitesse supérieure avec des appareils photo hybride ou des caméras vidéo. N’oubliez toutefois pas de compléter votre setup avec une bonne lumière et un bon micro pour une production de qualité.

L’Elgato Facecam MK2. est disponible pour 150€ environ.