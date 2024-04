La bêta de Davinci Resolve 19 disponible pour tous

Si vous êtes ou voulez être un créateur de contenu vidéo, il vous faut un logiciel de montage vidéo et l’une des meilleures solutions reste Davinci Resolve de Blackmagic Design qui continue à évoluer.

Blackmagic Design a profité du show américain NAB à Las Vegas pour lancer Davinci Resolve 19 avec une version bêta d’ores et déjà disponible au téléchargement gratuit. Pour rappel, Davinci Resolve est le logiciel comprenant divers aspects de la production vidéo en un seul package. On a ainsi droit à deux sections pour le montage vidéo (simplifié et complet), un mixeur audio mais aussi une section pour le compositing vidéo et les effets spéciaux et une section pour la colorimétrie. Ce logiciel ultra-complet a largement fait ses preuves étant utilisé non seulement par les amateurs et semi-amateurs chez les créateurs de contenu mais aussi par les professionnels de la production cinématographique notamment à Hollywood sur des séries ainsi que sur les long-métrages. L’intérêt de Davinci Resolve est de proposer une version totalement gratuite qui correspond parfaitement à 99% des besoins des créateurs de contenu. La version Studio payante – en une seule fois et non par abonnement comme un Adobe Premiere – intègre d’autres fonctionnalités souvent dirigées vers les besoins des professionnels.

Avec Davinci Resolve 19, Blackmagic Design continue à ajouter des fonctionnalités qui devraient faciliter et accélérer le travail. En tout, le constructeur/éditeur annonce plus de 100 mises à jour de fonctionnalités. Je ne vais pas entrer dans le détail mais voici une liste des fonctionnalités améliorées ou nouvelles mis en avant par Blackmagic Design :

Tracker de point IntelliTrack IA pour le tracking et la stabilisation. (Version Studio)

Prise en charge du DaVinci Resolve Replay Editor.

Lecteur multimédia et système de diffusion sur la page Cut.

Nouvelle option de multi view dans la bande source pour visualiser les images synchronisées.

Ajout de points d’intérêts et créations de replays depuis le multi view et la timeline. (Version Studio)

Possibilité de modifier le contenu de la timeline selon la transcription du clip source.

Nouvelle palette d’étalonnage à six vecteurs ColorSlice.

Réduction de bruit UltraNR basée sur l’IA pour la réduction spatiale. (Version Studio)

Empilement des nœuds pour gérer des workflows d’étalonnage complexes.

Nouveau Film Look Creator. (Version Studio)

Nouveau Defocus Background pour isoler l’arrière-plan avec du flou.

Outil MultiPoly pour faciliter la rotoscopie des objets complexes.

Amélioration des outils USD pour Material X et l’ombrage volumétrique avancé.

Amélioration de la palette d’outils à plusieurs formes.

Workflow ambisonique intégré nativement. (Version Studio)

Pan audio vers vidéo alimenté par IntelliTrack dans Fairlight. (Version Studio)

Effet Music Remixer pour remixer les voix, les percussions, les basses, la guitare et bien d’autres sources. (Version Studio)

Effet Dialogue Separator pour séparer les dialogues, l’arrière-plan ou l’ambiance.

Effet Ducker track pour la gestion automatique des niveaux des dialogues.

Comme vous pouvez le constater, toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles sur la version gratuite de Davinci Resolve 19. Bien souvent, Blackmagic Design conserve les fonctionnalités utilisant l’IA et son neural engine pour la version payante. Ces capacités ne sont pas foncièrement utiles pour les amateurs mais peuvent permettre d’aller plus loin et/ou gagner du temps. Je pense notamment au système de tracker de point IntelliTrack IA ou encore le nouveau Film Look Creator (qui permet de créer un look cinématographique de manière très rapide et facile) ou encore le système de réduction de bruit UltraNR grâce à l’IA. Si les fonctionnalités avancées vous intéressent, il faudra donc opter pour la version payante Davinci Resolve Studio qui est vendu à 275€ ce qui reste acceptable et moins cher qu’un Final Cut Pro chez Apple ou Adobe Premiere Pro avec son système d’abonnement qui vous coûtera plus cher pour un an d’utilisation.

Bref, même en tant qu’utilisateur habituel de Final Cut Pro et de Davinci Resolve de manière pour le moment annexe, je ne peux que vous conseiller d’aller jeter un coup d’oeil sur Davinci Resolve si vous voulez un puissant logiciel de montage vidéo pour pas un sou. La version 19 est actuellement disponible en version bêta sur le site de Blackmagic Design. Vous pouvez aller la télécharger gratuitement pour l’essayer. L’ancienne version 18.6 est toujours disponible également. Et si le logiciel peut faire un peu peur au début car il faut apprendre de nombreux principes, sachez que vous trouverez des tonnes de vidéos de tuto sur Youtube.