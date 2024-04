Sony détaille les configurations PC requises pour l’adaptation de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima sera la prochaine exclusivité PlayStation a débarquer sur PC. Sony prévient les joueurs sur PC des configurations requises.

Après être sorti sur PS4 puis après avoir été mis à jour sur PS5 pour avoir un gameplay à 60FPS notamment, Ghost of Tsushima va s’ouvrir à un nouveau public avec la version PC prévu pour le 16 mai prochain.

La version PC sera Ghost of Tsushima Director’s Cut qui comprend le jeu de base ainsi que son extension l’Île d’Iki ainsi que le mode multijoueur en ligne Légendes. Cette version bénéficiera du cross-play permettant aux joueurs sur PlayStation et PC de jouer ensemble et même de communiquer via le chat vocal en jeu.

La version PC sera aussi le tout premier titre PlayStation sur PC qui va intégrer une interface PlayStation avec des éléments familiers aux possesseurs des consoles de Sony. Ainsi, la liste des amis PlayStation, les trophées, les paramètres et le profil seront disponibles via un menu dans le jeu. Il sera ainsi d’obtenir les trophées PlayStation de ce jeu en jouant sur PC tout en étant compatibles avec les succès sur Steam ou l’Epic Games Store. Il sera évidemment possible de connecter votre compte PlayStation Network ou en créer un.

Concernant les configurations requises/préconisées, voici un tableau donnant un maximum de détails :

Minimum Recommendé Élevé Très Élevé Preset Very Low Medium High Very High Avg performance 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processor Intel Core i3-7100

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Graphics NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Memory 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Storage 75 GB HDD space (SSD recommended) 75 GB SSD space 75 GB SSD space 75 GB SSD space OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Le jeu sera optimisé pour les possesseurs d’écran 21:9 et 32:9. Il sera aussi compatibles pour les résolutions 48:9 ainsi que les configurations triple écran. Il prendra en charge bien des technologies comme le Nvidia DLSS 3, l’AMD FSR 3, l’Intel XeSS ainsi les Nvidia DLAA et AMD FSR 3 Native AA. Evidemment, il sera possible de jouer au pad y compris avec le DualSense de la PS5. Pour avoir la gestion du retour haptique et des gâchettes adaptatives du DualSense, il faudra toutefois y jouer en mode filaire.

Ghost of Tsushima Director’s Cut sera disponible sur PC le 16 mai 2024. Il est déjà disponible sur PS5 et PS4/Pro.