Gran Turismo 7 – Les nouveautés de la mise à jour 1.46 d’avril 2024

Même si certains d’entre nous, les plus férus de pilotage et de compétition, espèrent un GT Sport 2, Polyphony Digital continue à faire vivre son Gran Turismo 7 avec du nouveau contenu gratuit.

D’ici quelques heures, l’équipe nippone de Polyphony Digital va proposer une nouvelle mise à jour gratuite numérotée 1.46 pour Gran Turismo 7. Celle-ci proposera les nouveautés suivantes :

3 nouvelles voitures Afeela Prototype 2024 Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupé ’70 Škoda Vision Gran Turismo

Un menu supplémentaire [Menu supplémentaire no 38] : « Collection : Ferrari 12 cylindres » (niveau de collectionneur 38 et supérieur)

De nouveaux événements « Circuits mondiaux » seront ajoutés. Clubman Cup japonaise 550 : Alsace – Village / Inversé Défi américaines FR 550 : Trial Mountain Circuit – Inversé Trophée Vision Gran Turismo : Grand Valley Highway 1

San Diego s’ajoute à la section Scapes

Cette mise à jour m’intéresse à titre personnel. Elle offre la possibilité de piloter la voiture prototype de Sony, l’Afeela, présentée au CES de Las Vegas en janvier dernier. La Vision GT de Škoda semble aussi intéressante. J’essaierai de vous proposer des vidéos de ces 2 bolides – il va falloir que j’amasse des crédits vite fait pour pouvoir les acheter :p La Škoda s’inspire de la Škoda 1100 OHC Spyder que le constructeur avait développé pour la course des 24H du Mans de 1957. On y retrouve donc le concept spyder monoplace mais évidemment avec un design très largement modélisé tout en proposant une double motorisation électrique pour une puissance totale de plus de 1000 chevaux. Bref, elle devrait être sympa à piloter sur les circuits :p

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 avec compatibilité PS VR2 et PS4/Pro.