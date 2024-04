Un nouveau livestream IGN x ID@Xbox Digital Showcase annoncé pour la semaine prochaine

On arrive petit à petit dans la saison des livestreams chez nombre d’éditeurs et de médias. IGN et Microsoft vont proposer un nouveau showcase.

Nommé IGNxID@Xbox Digital Showcase, le livestream va se focaliser sur des productions indépendantes à venir. On devrait pouvoir y découvrir de nouvelles bandes-annonces, du gameplay inédit et divers autres surprises. Certains titres sont déjà évoqués comme Dungeons of Hinderberg, 33 Immortals ou encore Lost Records Bloom & Rage.

Le show sera diffusé en live le 29 avril prochain à 19h heure française. Il sera par contre uniquement en anglais et disponible aux adresses suivantes :

Rendez-vous le 29 avril pour jeter un coup d’oeil à cette présentation.