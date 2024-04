Lords of Fallen a une dernière mise à jour 1.5

L’équipe de Hexworks a décidé de sortir une dernière mise à jour pour rendre son Lords of the Fallen encore plus incontournable pour tout fan d’action/RPG.

Disponible dès à présent, la version 1.5 nommée Master of Fate de Lords of the Fallen pour les versions PS5, XSX/S et PC vont apporter leur lot d’améliorations et de correctifs afin de proposer un jeu encore plus propre. On peut ainsi noter entre autres :

Des améliorations sur la performance, la stabilité et l’optimisation du jeu.

Un rééquilibrage de la difficulté dont la densité des ennemis.

Un rééquilibrage PvE/PvP séparément

Des améliorations sur le matchmaking et la stabilité des connexions en ligne

De nouvelles quêtes

De nouvelles armures et armes

12 nouveaux sorts

3 nouveaux projectiles

Cette mise à jour permet aussi de customiser le jeu à votre guise grâce à son nouveau système de modification du jeu.

Si vous n’aviez pas craqué pour ce souls-like d’excellente facture, le jeu est actuellement en promo à 50% sur Steam pour les joueurs PC. Il doit être possible de le trouver peu cher en occasion sur consoles désormais.

Lords of the Fallen est disponible sur PS5, XSX/S et PC.