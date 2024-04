Découvrez nos vidéos de gameplay de TopSpin 2K25

Après plus d’une décennie d’absence la saga Top Spin revient avec l’édition 2K25. D’ores et déjà il s’impose comme le meilleur jeu de tennis – à défaut d’être le plus réaliste.

Les développeurs d’Hangar 13 dont certains ont bossé sur les anciens Top Spin livrent donc la nouvelle mouture de cette saga tennistique sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. En attendant notre test, je vous propose de découvrir diverses vidéos capturées sur la version PS5 – d’autres capturées sur la version PC arriveront prochainement ici même.

Si vous avez connu les anciens TopSpin autant vous dire que vous ne serez guère dépaysé tant le gameplay est familier – peut-être même un peu trop. On retrouve rapidement nos repères pour profiter d’un jeu de tennis agréable et assez prenant. Les puristes de la balle jaune comme moi continuent toutefois à tiquer sur les animations pas toujours crédibles – malgré la motion capture utilisée pour certains joueurs et joueuses – ainsi que sur des trajectoires de balle parfois surréaliste – jetez un coup d’oeil sur le service d’Alcaraz dans une des vidéos ci-dessous et vous comprendrez. Bref, je vous expliquerai tout ça plus en détail lors de mon test à venir.

Topspin 2K25 est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.