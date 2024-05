Focus Entertainment propose une démo de Banishers Ghosts of New Eden

Plusieurs semaines après la sortie du jeu, Focus Entertainment et Don’t Nod proposent une démo histoire de titiller l’intérêt d’un nouveau public.

Focus Entertainment et Don’t Nod ont mis à disposition sur PS5, XSX/S et PC (via Steam) une démo de son Banishers Ghosts of New Eden sorti en février dernier. La démo va vous permettre de découvrir la toute première mission du jeu histoire d’entrer l’étrange histoire qui lie les protagonistes du jeu, le curieux couple Antea et Red dans leurs rôles de chasseurs de fantômes appelés des Banishers.

Comme souvent, votre progression dans cette démo sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu complet pour avoir le fin mot de l’histoire. A noter qu’une promo de 20% est proposée pendant une courte période quelle que soit la machine concernée si vous décidez d’acheter le jeu après avoir joué à la démo.

Banishers Ghosts of New Eden est disponible sur PS5, XSX/S et PC.