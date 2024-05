Un petit cadeau pour les pilotes d’Assetto Corsa Competizione avec la Ford Mustang GT3

Les développeurs de Kunos Simulazioni continuent à soutenir leur Assetto Corsa Competizione même s’ils travaillent sur un nouveau titre.

Kunos Simulazioni annonce la disponibilité immédiate sur la version PC de la Ford Mustang GT3 Race Car. Les fans vont pouvoir piloter ce monstre de puissance avec son moteur V8 de 5,4 litres conçu par Ford Performance et M-Sport. L’équipe de Kunos Simulazioni a soigneusement reproduit les différentes caractéristiques de cette voiture pour que vous puissiez en profiter avec un maximum de réalisme sur vos tracés préférés.

Disponible dès à présent via une mise à jour du jeu sur la version PC, on peut espérer que le même bolide sera proposé sur les versions PS5 et XSX/S prochainement.

Assetto Corsa Competizione est disponible sur PS5, XSX/S et PC.