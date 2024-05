Xbox Game Pass – La seconde vague d’arrivants de mai 2024

Comme d’habitude, Microsoft propose une seconde vague de titres à débarquer sur son service Xbox Game Pass avec du lourd pour cette fin mai.

Il va falloir faire un peu de place sur votre disque dur ou SSD si vous voulez profiter de tous les titres qui vont débarquer sur le Xbox Game Pass très bientôt. Voici la liste :

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console et PC) – Disponible

Chants of Sennaar (Cloud, Console et PC) – 15 mai

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 mai

Immortals of Aveum (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play – 16 mai

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 mai

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 mai

Hauntii (Cloud, Console et PC) – 23 mai

Humanity (Cloud, Console et PC) – 30 mai

Lords of the Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 30 mai

Firework (PC) – 4 juin

Rolling Hills (Cloud, Console et PC) – 4 juin

C’est donc le mois pour enfin découvrir Senua’s Saga Hellblade 2, le jeu d’action/aventure de Ninja Theory en développement depuis des années. C’est aussi l’occasion de découvrir des titres comme Immortals of Aveum, le FPS magie qui, espérons-le, aura enfin sa toute dernière mise à jour améliorant ses performances. Les fans de puzzle devraient adorer Humanity ou encore Chants of Sennaar. Enfin n’oublions pas le souls-like Lords of the Fallen. Bref, vous aurez de quoi faire.

Par contre, d’autres titres actuellement au catalogue vont quitter le service le 31 mai prochain. Il s’agit de :

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Farworld Pioneers (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Pac-man Museum Plus (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Little Witch in the Woods (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Railway Empire II (Cloud, Console et PC)

Bon jeu à tous donc !