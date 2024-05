Lysfanga The Time Shift Warrior débarque sur Switch

Déjà disponible sur PC, ce hack’n slash tactique arrive enfin sur la petite Nintendo Switch. Il va vous falloir utiliser un peu vos méninges.

Lysfanga The Time Shift Warrior était un projet d’étudiants qui a fini par être un titre complet. Son concept repose sur la manipulation du temps et n’est pas sans rappeler un vieux titre Xbox nommé Blinx. Incarnant Imë, une guerrière, vous allez devoir explorer un bon nombre de niveaux et combattre divers démons et ennemis en vous démultipliant. En effet, le jeu repose sur la possibilité de revenir en arrière et combattre à vos propres côtés. En fonction du nombre de fois où vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez donc stratégiquement attaquer vos cibles et exécuter des actions pour progresser. De ce fait, même si Lysfanga The Time Shift Warrior est un hack’n slash où il faut massacrer diverses créatures, il va falloir utiliser un peu votre matière grise pour réussir.

La version Switch est donc désormais disponible sur le Nintendo eShop au prix officiel de 25€. Une promo pour la semaine de sortie est proposée et vous pouvez obtenir le jeu pour 20€. Profitez-en.

Lysfanga The Time Shift Warrior est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.