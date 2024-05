PlayStation Plus Extra/Premium – Les nouveaux arrivants de mai 2024

Après les annonces Xbox Game Pass, c’est donc au tour de Sony de dévoiler les titres qui vont venir étoffer le catalogue de jeux PlayStation Plus.

Sony n’a qu’une seule vague de nouveaux titres à venir enrichir et renouveler leur logithèque PlayStation Plus Extra et Premium. La nouvelle fournée sera disponible à partir du mardi 21 mai prochain et comprendra :

PlayStation Plus Extra et Premium :

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

PS5 Les Sims 4 Vie Citadine | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

PS5 The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

PS4, PS5 Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo | PS4

Watch Dogs | PS4

PlayStation Plus Premium – Classiques :

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Rien que la présence de Red Dead Redemption 2 devrait en satisfaire plus d’un même si beaucoup d’entre vous ont déjà joué les cow-boys. Les Cat Quest sont aussi plutôt sympathiques histoire de découvrir ces titres alors que le troisième volet arrive prochainement dans les bacs. Bref, cette sélection est plutôt intéressante et devrait vous occuper.