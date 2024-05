Ubisoft abandonne le projet Tom Clancy’s The Division Heartland

Le jour de l’annonce du nouvel Assassin’s Creed Shadows, on apprend que l’éditeur Ubisoft a abandonné un projet précédemment annoncé.

Ubisoft avait annoncé Tom Clancy’s The Division Heartland il y a déjà trois ans. Développé par son équipe Red Storm, ce titre devait être un spin off des Divisions précédemment sortis. Toujours action/shooter, The Division Heartland nous embarquait dans une Amérique rurale en ajoutant un zeste d’éléments tirés des jeux de survie. Le jeu en free to play devait proposer deux modes de jeux permettant ainsi aux fans de PvP ou PvE d’y trouver leur compte.

Malgré l’avancée du projet et quelques phases test, Ubisoft a donc décidé d’abandonner le projet. L’éditeur français a imputé cet abandon à un effort pour rationaliser ses opérations et mieux s’adapter aux impératifs et tendances du marché. Les équipes qui travaillaient sur ce projet vont passer à autre chose notamment pour aider sur les développements de Rainbow Six et le récent XDefiant.

Dommage donc qu’on ne puisse voir ce que cela aurait pu donner. Toutefois, si comme moi, vous êtes un fan de la saga The Division, Massive Entertainment travaille toujours sur le troisième volet. Patience donc.